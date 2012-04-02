За парковки без паркоматов можно не платить

{1-} С 1 апреля оплата парковки автомобилей в местах, где еще не установлены паркоматы, может осуществляться только в безналичной форме. А где нет паркоматов - можно не платить. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Управления благоустройства территорий и коммунального обслуживания Минрегионстроя Александр Игнатенко.

«Решение, которое было принято правительством относительно обязательного внедрения паркоматов, к сожалению, не будет выполнено на местах» - сказал он и отметил, что в Украине на сегодняшний день всего 5% мест для парковки оборудованы паркоматами, сообщает УНИАН.

Парковщики превратятся в вымогателей с повязками, как в «Операции Ы» - министр

«С 1 апреля, мы считаем, если отсутствует паркомат, то люди могут не платить», - сказал Игнатенко и объяснил, что с 1 апреля места для парковки, которые не обустроены должным образом, находятся вне закона.

В то же время, поскольку места для парковки считаются элементом благоустройства, оплата парковки является обязательной, однако парковщик может требовать оплатить парковку только по безналичному расчету, в частности, через банк.

«Если место для парковки не оборудовано, то вины автовладельца в этом нет. Мы понимаем так, если не оборудовано место, то не нужно платить стоимость тех услуг, которые включают его содержание», - сказал Игнатенко.

В свою очередь, замдиректора КП «Киевтранспарксервис» Денис Салобаенко сказал, что только 22 марта стало известно, какие именно паркоматы нужно устанавливать. «Отсрочка, которая нам давалась на три месяца, физически нам не позволяла установить паркоматы», - сказал он.

Как отметил Игнатенко, органы местного самоуправления Запорожья все парковки в городе вообще сделали бесплатными.

Ранее «Главред» сообщал, что Салобаенко заявил: парковку можно оплачивать при помощи мобильного телефона, а также по старинке - парковочными талонами.

фото: kievstreet.net

Новости по теме:

Парковку можно будет оплатить с помощью СМС

В апреле большинство парковок станут бесплатными

Кабмин отложил введение паркоматов

Томенко потребовал от Азарова разъяснить правила парковки