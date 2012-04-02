В авиакатастрофе под Тюменью погибли 32 человека

{1-} В больнице умерли еще три человека, пострадавших в авиакатастрофе под Тюменью. Таким образом число погибших выросло и достигло 32-х, сообщает РИА «Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что погибли 29 человек, а 14 пострадали.

Самолет АТR-72 компании «ЮТэйр», летевший в Сургут, упал сегодня в 07:50 по местному времени (04:50 по Киеву) при взлете из тюменского аэропорта Рощино. Однако в самой авиакомпании случившееся назвали «вынужденной посадкой». В областном МЧС уточнили, что машина упала в 45 км от Тюмени в районе деревни Горьковка.

На борту лайнера находились 39 пассажиров и четыре члена экипажа, «ЮТэйр» опубликовала список имен.

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В работах на месте происшествия задействованы более 230 человек и 125 единиц техники. К вылету из Москвы готовятся три самолета МЧС России, а само место происшествия оцеплено.

Сотрудники ГИБДД расчищают дорогу для проезда спецтранспорта. «Полицейские эксперты- криминалисты готовы принять участие в проведении ДНК- экспертизы жертв катастрофы, если это понадобится», - добавили в полиции.

АТR-72 - пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолет для среднемагистральных перелетов. Предназначен для перевозки до 74 пассажиров, управляется двумя пилотами.

фото: vsluh.ru

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