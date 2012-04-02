Кандидат в омбудсмены назвала дела Тимошенко и Луценко политическими

{1-} Кандидат на должность омбудсмена, президент правозащитного центра «Ла Страда - Украина» Екатерина Левченко считает дела против Юлии Тимошенко и Юрия Луценко политическими.

«Да, это политические преследования», - заявила она в интервью ЛІГАБізнесІнформ.

Она добавила, что является членом общественного комитета защиты от политических преследований в Украине, который был создан в прошлом году.

«Наши документы, отзывы о преследовании членов бывшего правительства, о непредоставлении надлежащей медицинской помощи Луценко - они все говорят о том, что речь идет о политических преследованиях. Это подтверждают и эксперты международных институций, с которыми мне приходится встречаться», - сказала она.

Левченко также подчеркнула, что на основании ежегодных мониторингов ситуации с правами человека в Украине с 2010 года наблюдается ухудшение.

«Это и появление дискриминационных правовых актов, и политические преследования, и использование криминальной юстиции в политических целях. Кстати, мы это явление начали констатировать только в 2010 году, в предыдущие годы криминальная юстиция для этого не использовалась»,- сказала она.

Ранее «Главред» сообщал, что омбудсмен Нина Карпачева не оставляет надежд снова переизбраться на должности. Но на это она сможет рассчитывать, если депутаты снова не наберут достаточно голосов для назначения на эту должность Валерию Лутковскую.

фото: minjust.gov.ua

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