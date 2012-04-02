Янукович выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Тюменью

{1-} Президент Украины Виктор Янукович соболезнует в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета под Тюменью 2 апреля.

"От имени украинского народа глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщает пресс-служба президента в понедельник.

Напомним, что пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Тюмень - Сургут, разбился при взлете. На борту находились 43 человека. По последним данным, погибли 32 человек, 11 выжили.

«На данный момент следствие рассматривает в качестве приоритетных две версии крушения самолета под Тюменью: ошибка в пилотировании и техническая неисправность», - сказал Маркин.

Сама авиакомпания «ЮТэйр» ранее сообщила, что борт разбился, пытаясь совершить вынужденную посадку. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее «Главред» сообщал, что был опубликован список погибших и выживших при крушении самолета. Из него следует, что погибли все члены экипажа.

фото: president.gov.ua

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