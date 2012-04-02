МИД не подтвердил наличие украинцев на борту разбившегося под Тюменью самолета

{1-} Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие граждан Украины среди погибших или пострадавших в результате авиакатастрофы, которая произошла в понедельник под Тюменью. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе МИДа.

«Пока нет информации о том, были ли среди пассажиров украинские граждане. Проверяем информацию», - сказали представители МИД Украины.

«Пока никаких данных о возможном наличии граждан Украины среди жертв авиакатастрофы нет, информация ожидается в ближайшее время», - добавили в МИДе.

Напомним, что пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Тюмень - Сургут, разбился при взлете. На борту находились 43 человека. По последним данным, погибли 32 человека, 11 выжили.

«На данный момент следствие рассматривает в качестве приоритетных две версии крушения самолета под Тюменью: ошибка в пилотировании и техническая неисправность», - сказал Маркин.

Сама авиакомпания «ЮТэйр» ранее сообщила, что борт разбился, пытаясь совершить вынужденную посадку. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее «Главред» сообщал, что был опубликован список погибших и выживших при крушении самолета. Из него следует, что погибли все члены экипажа.

фото: vsluh.ru

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