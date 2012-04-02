Суд перенёс на 23 апреля процесс над Луценко

{1-} Печерский районный суд Киева Киева перенес на 23 апреля рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко за эпизодом о незаконной организации оперативно-розыскного дела в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Девыденко в рамках расследования уголовного дела об отравлении Президента Украины Виктора Ющенко.

Такое решение суд принял в связи с тем, что Луценко сегодня не доставлен в суд.

При этом как обвинение, так и защита Луценко заявили о невозможности рассмотрения этого дела из-за отсутствия Луценко, передает УНИАН.

Как отметила председательствующий судья, Луценко не был доставлен в Печерский суд в связи с тем, что не было получено разрешение на его доставку, поскольку он за подсудностью на данный момент числится за Апелляционным судом.

На судебное разбирательство сегодня явились обвиняемые Владимир Тарасенко и Олег Павленов, которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД, обвиняемые в том, что в рамках расследования дела об отравлении Ющенко продолжили оперативно-розыскное дело в отношении Давыденко.

Сам Давыденко также не явился на сегодняшнее судебное заседание.

В то же время на судебном разбирательстве присутствовала жена Луценко Ирина, которая, представляясь судье как защитник своего мужа, отметила, что она «пострадала от действий современной украинской власти и прокуратуры».

Следующее судебное заседание по этому делу начнется в 9.30 23 апреля.

Ранее Главред сообщал, что Печерский районный суд Киева назначил на 2 апреля рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, а также подсудимых Владимира Тарасенко и Олега Павленова в незаконной организации слежки в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко, которое выделено в отдельное производство.

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