Перед крушением из самолета шел дым - очевидец

{1-} Очевидцы сообщают, что незадолго до падения самолета под Тюменью, при котором погибли 32 человека, из обоих двигателей шел дым, об этом рассказала представитель ГУМВД по Тюменской области на заседании оперативного штаба при губернаторе региона, сообщает РИА Новости.

Напомним, что самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Тюмень - Сургут, упал в понедельник, 2 апреля, при взлете из аэропорта Тюмени в 05.50 мск. По предварительным данным, на борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. По последним данным, погиб 32 человека, 11 пострадали.

«Из близлежащих деревень был найден один из очевидцев, который рассказал, что видел, как из двух моторов повалил дым, и самолет накренило влево», - сказал представитель ГУМВД.

Также напомним, что были названы основные версии причин падения самолета – это ошибка пилотирования и техническая неисправность.

фото: 72.mchs.gov.ru

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