У Януковича заявили, что не занимаются вопросом лечения Тимошенко

{1-} Решение о мероприятиях, системе и месте лечения осужденных в Украине принимают соответствующие учреждения, а не Администрация Президента.

Это подчеркивается в комментарии пресс-службы АП в связи с сообщениями СМИ о переговорах по лечению Юлии Тимошенко в Берлине, которые якобы ведутся между Администрацией Президента Виктора Януковича и правительством Германии сообщает Укринформ.

"Администрация Президента Украины ведет постоянные консультации со всеми заинтересованными сторонами по реформированию системы правосудия. В то же время решение о мероприятиях, системе и месте лечения осужденных в нашей стране принимают соответствующие учреждения, а именно Государственная пенитенциарная служба Украины, Генпрокуратура и Министерство здравоохранения Украины", - подчеркивается в комментарии.

В то же время пресс-служба подчеркивает, что Президент неоднократно заявлял: Юлия Тимошенко должна получить всю необходимую медицинскую помощь, и медики и другие лица, ответственные за состояние ее здоровья, должны уделить этому вопросу максимум внимания.

Ранее Главред писал, что правительство Германии ведет переговоры с Киевом о возможном лечении экс-премьера Юлии Тимошенко в Берлине.

По словам представителя правительства ФРГ, федеральное правительство ведет переговоры с правительством Украины, чтобы сделать возможным лечение госпожи Тимошенко в Германии», - сообщило немецкое информагентство DPA.

Ход подобных переговоров агентству подтвердила и пресс-секретарь берлинской клиники Charite, врачи которой обследовали Тимошенко в Качановской колонии.

«Переговоры в этом направлении между нашей клиникой и украинской стороной ведутся», - сказала она.

По данным немецких СМИ, переговоры ведутся непосредственно между АП Украины Виктора Януковича и ведомством федерального канцлера Ангелы Меркель.

фото: tymoshenko.ua

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