В ДТП на Кировоградщине погибли два милиционера

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Среди пяти погибших в ДТП, которое произошло воскресенье, 1 апреля, возле Знаменки Кировоградской области, были двое сотрудников милиции.

В частности, погибли участковый инспектор и следователь Знаменского горотдела Кировоградской области, сообщает пресс-служба областной милиции.

Правоохранители находились вне службы, в гражданской одежде.

Ранее «Главред» сообщал, что водитель автомобиля ВАЗ-21103 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mersedes-Benz Atego.

В результате ДТП 26-летний водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров - двое мужчин и двое женщин в возрасте от 22 до 24 лет - погибли на месте происшествия. 51-летний водитель грузового автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в центральную районную больницу.

На Одесчине погибли сотрудники уголовного розыска - мчали 200 км/ч

Также напомним, что в ночь на декабря 2011 года в Измаиле Одесской области произошло ДТП, вследствие которого погибли два сотрудника угро и одна девушка. Трагедия произошла 2.45 ночи, когда «Мерседес» врезался в здание железнодорожного вокзала. По неофициальным данным, машина неслась со скоростью 200 км/ч. Погибшим было 20-22 года.

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