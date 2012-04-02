Адвокат назвал надуманным новое дело против Луценко

{1-} Адвокат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко – Алексей Баганец уверяет, что его подзащитный готов бороться и отстаивать свою правоту в суде по поводу слежки за водителем экс-заместителя главы СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

«Юрий Витальевич готов бороться. Он считает, что его позиция убедительна, что обвинение надумано, поэтому он будет защищаться», - цитирует Баганца ЛІГАБізнесІнформ.

Кроме того, адвокат рассказал, что на встречах с Луценко в СИЗО преимущественно обсуждали стратегию защиты в Апелляционном суде Киева. «Мы даже по этому выделенному эпизоду с ним не говорили, потому что он абсурден в принципе», - добавил адвокат.

Ранее «Главред» сообщал, что в Печерском суде Киева началось слушание по третьему эпизоду уголовного дела в отношении Луценко, который 21 января 2012 года был выделен в отдельное дело. Заседание было перенесено на 23 апреля в связи с отсутствием на суде самого Луценко..

Суть обвинения по этому эпизоду сводится к тому, что Луценко на должности министра внутренних дел в рамках расследования отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко санкционировал незаконную слежку за водителем экс-заместителя главы СБУ Сацюка Валентином Давыденко.

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