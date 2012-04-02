Янукович рассказал, как Украина интегрируется в европейскую экономику

{1-} Украина активно готовится к интеграции своей экономики на рынок Европейского Союза . Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью польскому изданию "Дзенник Газета Правна".

Зона свободной торговли (ЗСТ), которая предусматривает интеграцию экономики Украины в общий рынок ЕС, по убеждению Президента, - главная практическая ценность соглашения об ассоциации.

"Уже сегодня мы активно готовимся к интеграции украинской экономики на внутренний рынок ЕС, осуществляются необходимые реформы в сфере укрепления демократии и верховенства права на основе наших общих ценностей", - подчеркнул Президент.

В то же время он отметил, что создание зоны свободной торговли требует также надлежащей поддержки со стороны ЕС в процессе модернизации украинской экономики, передаёт РБК-Украина.

"Заключение соглашения об ассоциации отвечает интересам как Украины, так и государств-членов ЕС. При этом главные преимущества открываются для основных торговых партнеров Украины, лидирующие места среди которых занимает и Польша", - отметил глава государства.

Сегодня, отметил Янукович, Украина готова безотлагательно перейти к этапу подписания и последующей ратификации соглашения об ассоциации.

"Мы рассчитываем на конструктивный и прагматичный подход в этом вопросе и со стороны наших европейских партнеров", - резюмировал Президент.

Ранее Главред сообщал, что 30 марта руководители переговорных делегаций Украины и Евросоюза парафировали текст Соглашения об ассоциации, неотъемлемой составной частью которой будут положения о создании углубленной и всеобъемлющей Зоны свободной торговли.

Нынешнее парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом является единственным и окончательным, после чего документ будут готовить к подписанию.

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