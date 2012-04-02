На Кировоградщине взорвали банкомат в больнице

{1-} Сегодня утром в городе Знаменка на Кировоградщине преступники взорвали банкомат, пытаясь забрать заложенные в него 200 тысяч грн. Повреждена стена горбольницы, в которую был встроен терминал. К счастью, от взрыва никто не пострадал.

Об этом сообщила руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Кировоградской области Виталина Бевзенко сообщает Укринформ.

"Взрыв прогремел под утро в помещении медицинского учреждения. Поскольку оно имеет дневной режим работы, на то время там не было посетителей. Поэтому, жертв нет. Повреждена стена, окна и сам металлический корпус банкомата. Деньги, заложенные за несколько дней до взрыва, преступники получить не смогли. Они были изъяты комиссией", - отметила Бевзенко.

Сейчас работники правоохранительных органов определяют происхождение взрывного устройства и разыскивают лиц, причастных к взрыву. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Главред также сообщал, что 1 апреля, возле Знаменки Кировоградской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Среди погибших двое были сотрудниками милиции.

В частности, погибли участковый инспектор и следователь Знаменского горотдела Кировоградской области, сообщает пресс-служба областной милиции.

Правоохранители находились вне службы, в гражданской одежде.

фото: novosti.vbrovarah.com

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