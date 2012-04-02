Завтра в Украине потеплеет до 20 градусов

{1-} В Украине с 3 апреля начнется потепление до +20, которое продлится до 7 апреля. Об этом сообщил на брифинге директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида, передает РБК-Украина.

"Текущая неделя не будет отмечаться стабильными погодными условиями. ... Начиная с 3 апреля, начнется повышение температуры на территории Украины, днем до 9-15 градусов тепла, а 4-6 апреля температура составит от 13 до 18 и на юге - до 20 градусов тепла. Однако период потепления также не будет длительным, и уже в течение 7-10 апреля в Украине произойдет снижение температуры, и этот период будет сопровождаться достаточно интенсивными осадками сначала в виде дождя, а потом на западе и севере Украины с переходом в мокрый снег", - заявил Кульбида.

По его словам, в Киеве следует ожидать 3-4 апреля температурный режим ночью в рамках +1-3, днем +10-12 градусов. В столице 4 апреля следует ожидать днем +15-18, а уже с 7 по 10 апреля будет похолодание от 0 до +8.

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