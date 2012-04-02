Генпрокуратура разрешила лечить Тимошенко за пределами колонии

{1-} Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка разрешил лечение экс-премьера Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии, в которой она содержится.

"Рассмотрев соответствующие обращения защиты Ю.Тимошенко, которые депутаты фракции БЮТ передали генеральному прокурору Украины во время личной встречи 23 марта 2012 года, генеральный прокурор Виктор Пшонка дал соответствующее поручение Государственной пенитенциарной службе Украины, а также Министерству здравоохранения Украины принять необходимые меры, в рамках действующего законодательства, для обеспечения обследования и лечения осужденной Тимошенко в специализированном медицинском учреждении за пределами Качановской исправительной колонии", - сообщает пресс-служба генпрокуратуры в понедельник, передаёт Интерфакс – Украина.

Ранее Главред писал, что правительство Германии ведет переговоры с Киевом о возможном лечении экс-премьера Юлии Тимошенко в Берлине.

По словам представителя правительства ФРГ, федеральное правительство ведет переговоры с правительством Украины, чтобы сделать возможным лечение госпожи Тимошенко в Германии», - сообщило немецкое информагентство DPA.

Ход подобных переговоров агентству подтвердила и пресс-секретарь берлинской клиники Charite, врачи которой обследовали Тимошенко в Качановской колонии.

«Переговоры в этом направлении между нашей клиникой и украинской стороной ведутся», - сказала она.

По данным немецких СМИ, переговоры ведутся непосредственно между АП Украины Виктора Януковича и ведомством федерального канцлера Ангелы Меркель.

фото: tymoshenko.ua

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