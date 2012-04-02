31 марта - 1 апреля в Киеве прошел Кубок Европы U17 по дзюдо среди кадетов не старше 17 лет.

На континентальный Кубок топ-уровня съехались 344 юных мастера татами из 18 стран. Сборная Украины третий год подряд оказалась лучшей командой Кубка Европы среди кадетов. В медальном зачете наши спортсмены добыли 28 наград, из них 7 золотых.

Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже Республиканского высшего училища физической культуры на левом берегу Киева.

Победительницами чемпионата стали Иванна Стыцун, Юлия Храмова, Екатерина Протасова (все - Украина), Николина Митрасинович (Сербия), Мариам Джанашвили (Грузия), Рабия Сенияла (Турция), Камила Пастернак (Польша).

{1-} В категории кадетов победили Максим Токарчук, Богдан Ядов, Сергей Кривчач, Юрий Асмолов (все – Украина), Илькин Мамедов (Азербайджан), Страхиня Бунчич (Сербия), Рокас Ненартавичус (Литва), Заза Годжиашвили (Грузия).

Организаторами Кубка Европы U17 были общественная организация «Школа Борьбы», Федерация дзюдо Украины, Благотворительный фонд Олеся Довгого и Екатерины Гориной.

Фонд Довгого и Гориной оказывает постоянную поддержку соревнованиям по дзюдо и другим видам спорта. Создатели Фонда считают спортивные программы одними из приоритетных, поскольку они прививают здоровый образ жизни детям в условиях почти полного игнорирования государством нужд детского спорта.

В частности, при поддержке Фонда Довгого и Гориной в Киеве работают бесплатные секции по греко-римской борьбе и дзюдо для школьников от 6 до 16 лет.

