Более семидесяти процентов запорожцев считают напряженной ситуацию в городе

Около 74% жителей Запорожья считают неудовлетворительной сложившуюся ситуацию в экономической и социально-политической жизни в городе и ощущают острую напряженность в обществе. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Запорожским международным независимым центром социологических, экономических и политических исследований «Интер Полис».

Также около 58% опрошенных жителей Запорожья отметили, что Партия регионов, сформировавшая большинство в городском и областном советах после местных выборов, не оправдала доверия избирателей.

Опрос показал, что одним из проблемных вопросов Запорожья жители города считают ситуацию с ЖКХ и запланированное реформирование этой сферы, которое получает противоречивые оценки от экспертов.

Напомним, что запорожские СМИ в последние месяцы пишут о том, что местный предприниматель Евгений Анисимов с помощью близких к нему депутатов горсовета пытается реализовать старт реформы жилищно-коммунального хозяйства, при которой сливаются все организации отрасли и появляется коррупционная возможность централизованного управления финансовыми потоками.

Анисимов обладает неоднозначной репутацией в городе, считаясь неофициальным куратором от партии власти. За последние два года в городе обострилась криминальная обстановка, связанная с переделом бизнеса и земли. Местные СМИ уже называют Запорожье криминальной столицей Украины.

Во время визита Президента Украины в Запорожье 26 марта журналисты задали ему вопрос о высоком уровне преступности в области и неправомерных действиях Анисимова, который называет себя «смотрящим» и заявляет, что действует от имени и в интересах Виктора Януковича. В ответ на это Янукович заявил, что даст поручение совместной коллегии МВД и Генеральной прокуратуры проверить деятельность запорожских правоохранителей и разобраться с так называемым «смотрящим».

На данный момент в Запорожье работает киевская комиссия УМВД Украины из 35 опытных работников милиции,среди которых генералы и полковники милиции.Общественность Запорожья надеется на то,что правоохранители сделают справедливые выводы и проведут непредвзятое расследование резко обострившейся криминогенной ситуации в городе.На время столичной проверки руководитель запорожского облУМВД Владимир Серба взял отпуск.