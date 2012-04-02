У Партии регионов и БЮТ выросли рейтинги - опрос

{1-} Партия регионов и БЮТ продолжают лидировать среди партий, которые претендуют на место в парламенте.

Об этом свидетельствует исследование, проведенные группой "Рейтинг".

Если бы выборы в Верховную Раду происходили в марте 2012 года, 21,3% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за Партию регионов, 20,9% – за Батьквщину, 9,9% – за Фронт змін, 7,4% – за Коммунистическую партию, 7,2% – за партию УДАР Кличко, 4,3% – за Свободу.

Еще 2,7% избирателей поддержали бы Гражданскую позицию, 1,5% – Народную партию передаёт Украинская правда.

Около 1% избирателей поддержали бы Европейскую партию Украины, Украинскую социал-демократическую партию (Партию Королевской "Украина – Вперед!") и "Нашу Украину".

Остальные партии поддерживает около 4%, не определились с выбором – 17,7%.

По сравнению с февралем несколько выросли рейтинги "Батькивщины" (с 19,6 до 20,9%) и Партии регионов (с 18,2 до 21,3%).

"Позиции последней улучшились не в последнюю очередь из-за поглощения Сильной Украины Тигипко. Это позволило Партии регионов с минимальным отрывом возглавить партийный рейтинг", - говорится в пресс-релизе.

"На этом фоне ухудшились показатели Фронта змін (с 11,2 до 9,9%). Можно предположить, что на это повлияло обсуждение объединения партий Фронт змін и "Батькивщины" на базе последней", - отметили авторы исследования.

В соответствии с результатами февральского исследования Социологической группы "Рейтинг", сторонники Фронта змін такое объединение воспринимают значительно хуже (лишь 75% готовы уже поддержать единый список), чем сторонники "Батькивщины" (90%).

Продолжает демонстрировать рост партия УДАР: с 5% в декабре прошлого года до 6,5% – в феврале и до 7,2% – в марте.

Опрос проводился 15-26 марта 2012 г. В нем приняло участие 2000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешности составляет не больше 2,2%, для значений близких к 30% - не больше 2%, для значений близких к 10% - не больше 1,3%, для значений близких до 5% - не больше 1%.

Как сообщал Главред ранее, по данным опроса, проведенного КМИС в феврале 5 партий могли бы пройти в Верховную Раду.

Партия регионов получила бы 17,3% от всех респондентов, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 13,1%, Партия "Фронт змін" – 8,1%, Коммунистическая партия - 5,4%, Партия "УДАР" Виталия Кличко – 5,4%.

Среди тех, кто не отказался идти на выборы, Партия Регионов получила бы 19.7%, Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 15%, Партия "Фронт змін" – 9.3%, Коммунистическая партия - 6.2%, Партия "УДАР" – 6.1%. "Свобода" в парламент не попадает - 3,4% (3.8).

фото: chitay.net

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