На борту разбившегося под Тюменью самолета украинцев не было

{1-} На борту разбившегося под Тюменью самолета иностранцев, в том числе украинцев, не было. Об этом заявил представитель оперативной группы, работающей на месте катастрофы.

«Среди пассажиров самолета - 33 жителя Тюмени, 6 - Ханты-Мансийского округа, а также по одному жителю Омска, Твери, Сахалина и Адыгеи. Все они - российские граждане», - цитирует представитель оперативной группы «Интерфакс-Украина».

Авиакатастрофа под Тюменью. Фоторепортаж

Он сообщил, что в катастрофе выжили две женщины и 10 мужчин, 1961-1988 годов рождения.

Кроме того, по его данным, спасателям удалось предварительно установить личность одной из пострадавших женщин, которая длительное время оставалась невыясненной.

По предварительным данным, ею оказалась Галина Мальцева, 1961 года рождения. Она находится в реанимации облбольницы номер 2», - сказал представитель оперативной группы.

Ранее «Главред» сообщал, что медики опровергли сообщение о том, что умерли двое пострадавших при аварии.

Также напомним, что был опубликованы списки погибших пассажиров и членов экипажа авиалайнера, а также список выживших при крушении самолета.

фото: 72.mchs.gov.ru

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