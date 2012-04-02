Вдов бен Ладена приговорили к полутора месяцам тюрьмы

{1-}

Вдовы руководителя террористической организации «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, убитого американским спецназом в мае 2011 года, приговорены к 45 суткам тюрьмы и штрафу по обвинению в незаконном пребывании на территории Пакистана.

Обвинение в незаконном пребывании на территории страны было предъявлено трем вдовам «террориста номер один» в начале марта.

После ликвидации бен Ладена выяснилось, что он жил в Абботабаде с тремя женами (две родом из Саудовской Аравии и одна - из Йемена) и несколькими детьми, которые оказались в Пакистане без виз, пишет РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

С мая 2011 года вдовы и дети главы Аль-Каиды находились под стражей.

Напомним, Усама бен Ладен, на которого США возложили ответственность за организацию террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон в 2001 году, был убит в ночь на 2 мая 2011 года в ходе операции американского спецназа в доме близ пакистанского города Абботабад на севере страны. Тело бен Ладена, по сообщению Вашингтона, было сброшено в море. После этого Аль-Каида назначила своим новым лидером Аймана аз-Завахири.

фото: aljazeera.com

Новости по теме:

В Пакистане будут судить семью бен Ладена

Новая версия убийства бен Ладена: его сдала ревнивая жена

Вдова бен Ладена за девять лет жизни в Пакистане родила ему четырех детей

Усама бен Ладен не хотел устраивать теракты 11 сентября – западные СМИ



