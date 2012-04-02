Жители левого берега Киева обращаются к Довгому за помощью

Экс-секретарь Киевсовета Олесь Довгий не сожалеет об оставленной им в прошлом году должности и радуется возможности работать с жителями Днепровского района Киева. Об этом Довгий сообщил в интервью журналу «Публичные люди».

«Жизнь и то, как она выглядит в кабинете чиновника, особенно – сидящего на Крещатике, и жизнь политика, который живет на левом берегу, ходит по этим улицам и принимает людей, а не депутатов, - это очень разные жизни. Я благодарен судьбе за то, что она полтора года назад подсказала мне уйти с Крещатика и переехать сюда», - сказал Довгий.

По словам Довгого, сейчас он полностью сосредоточился на деятельности депутата Киевсовета в Днепровском районе.

«Нет в городе другого депутата, который бы столько работал: я добился рекордного числа обращений, к примеру, на прошлой неделе – 457 в день! Можете себе такое представить? Это свидетельство того, что люди видят обратную связь», - отметил политик.

Довгий сказал, что еще не принял окончательное решение о своем участии в парламентских выборах, однако уверен в том, что его деятельность поддерживают жители левого берега Киева.

«Я знаю, что поддержка любого политика измеряется не процентами и не рейтингами, а его внутренней силой, его конкретными делами. Я ориентируюсь на реакции людей. Если я вижу, что люди мне улыбаются, когда подходят, - значит, все в порядке. А было время, когда мне, идя по улице, приходилось слышать много нелестных слов. У меня было два варианта: перестать ходить по улицам или работать и продолжать ходить. Я продолжил», - рассказал Довгий.

