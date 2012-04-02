Митта Ромни 1 апреля разыграли собственные помощники

Экс-губернатор штата Массачусетс и фаворит предвыборной гонки от Республиканской партии Митт Ромни стал жертвой первоапрельской шутки. Политика разыграли собственные помощники.

Во время предвыборной кампании в Милуоки, штат Висконсин, перед встречей Ромни с избирателями помощники предупредили его о том, что на встречу пришло не так много людей, как ожидалось ранее. В ответ Ромни сказал, что небольшое количество людей его не пугает, пишет РБК.

Помощники провели Ромни в комнату, где его встретили бурные аплодисменты. Только дойдя до середины комнаты и приготовившись читать речь, Митт Ромни понял, что комната пуста, а аплодисменты записаны на магнитофон. Через какое-то время видеозапись розыгрыша попала в Интернет.

В ответ на вопрос о его реакции на шутку Ромни заявил, что хотя и не держит на помощников зла, обязательно отыгрывается на них позднее. «Я прощаю, но ничего не забываю», - сказал он.

Напомним, в начале марта Ромни назвал Россию «геополитическим противником номер один, который поддерживает худшие в мире режимы». При этом он раскритиковал нынешнего президента США Барака Обаму за мягкую позицию по отношению к Москве.

Ромни на данный момент является лидером внутрипартийной республиканской гонки за право быть выдвинутым в качестве кандидата на пост президента США. Выборы состоятся в ноябре 2012г.

Видео:youtube

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