Тимошенко проверяют на причастность к убийству

{1-} Украинская прокуратура проверяет возможную причастность Юлии Тимошенко к заказному убийству 1990-х годов, открывая тем самым новый юридический фронт против бывшего премьер-министра и лидера "оранжевой революции", пишет Financial Times.

"Этот шаг может усилить политические разногласия Украины с Западом, связанные с вынесением в прошлом году тюремного приговора Юлии Тимошенко за злоупотребление своими полномочиями, которое ЕС и США сочли политически мотивированным", - отмечают авторы статьи.

Дело Тимошенко может заблокировать подписание и ратификацию соглашения о сотрудничестве ЕС с Украиной, говорится в статье.

Ренат Кузьмин, заместитель генерального прокурора сказал, что у него есть свидетельства того, что компании, контролируемые Тимошенко, и другим бывшим премьером, ныне находящимся за решеткой в США, Павлом Лазаренко, перевели деньги убийцам предпринимателя Евгения Щербаня.

Ранее Главред писал, что Ренат Кузьмин также заявил, что власть в Украине изучает возможность лечения экс-премьера Юлии Тимошенко в Германии.

"Украинская власть готова рассмотреть вопрос лечения Тимошенко в Германии. Сегодня изучается такая возможность. Мы готовы к конструктивному диалогу и поиску компромисса", - сказал Кузьмин.

В то же время он призвал не прибегать к политике "двойных стандартов" в вопросе о лечении Тимошенко. "Если мы говорим об отсутствии двойных стандартов, то мы должны говорить честно: с таким заболеванием, как у Тимошенко, у нас еще много заключенных. Нет ли здесь выборочного подхода? То есть, для олигарха Тимошенко - лучшая клиника Германии, а для бедных украинских осужденных - лечение в колонии. Это справедливо?", - отметил первый заместитель Генпрокурора.

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