Тимошенко могут отпустить за границу и не впустить назад - эксперт

{1-}

Экс-премьера Юлию Тимошенко могут отпустить на лечение за границу. При этом ее вряд ли пустят назад в Украину, по крайней мере до осенних выборов в Верховную Раду.

Об этом "Главреду" сказал политолог, глава службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, комментируя решение генпрокурора Виктора Пшонки разрешить лечение Тимошенко за пределами Качановской колонии, а также слухи о том что ее могут отправить на лечение в Германию.

"Тимошенко могут отправить за границу якобы на лечение. Сейчас это становится действительно реальным. С одной стороны, это позволяет снять с Украины обвинения в ущемлении лидера оппозиции. С другой стороны, разрешить сложившийся конфликт", - уверен эксперт.

При этом он обратил особое внимание на то, что "очень важно, кто будет осуществлять эту процедуру".

"Если этим будет заниматься Генпрокуратура, то из этого ничего не получится. Так как они не гибкие и сверхосторожные. Необходимо чтобы данным вопросом занимался кто-то из дипломатов, так как придется решать целый клубок процедурных и технологических проблем", - отметил Небоженко.

Он также считает, что этим вопросом мог бы заняться министр иностранных дел Константин Грищенко, но "сейчас он не пользуется большим уважением на Западе".

В связи с этим Небоженко выразил мнение, что вопросом отправки Тимошенко на лечение за границу мог бы заняться министр экономики Петр Порошенко, который совершает визиты на Запад.

"В случае выезда Юлии Тимошенко на лечение за границу, я не думаю, что власть пустит её назад. Тимошенко будет выражать своё желание вернуться в Украину, но до выборов, чтобы не допустить её участия в избирательной кампании, власть будет делать всё чтоб она лечилась, лечилась, лечилась…", - резюмировал эксперт.

В то же время, из собственных источников "Главреду" стало известно, что сегодня, 2 апреля, Петр Порошенко вылетел в Стокгольм для встречи с главой МИД Швеции Карлом Бильдтом. По нашим данным, одной из ключевых тем встречи будет дальнейшая судьба Тимошенко.

Новости по теме:

Генпрокуратура разрешила лечить Тимошенко за пределами колонии

Тимошенко проверяют на причастность к убийству - западные СМИ

Новый судья Тимошенко расторгал браки и судил милиционеров-садистов