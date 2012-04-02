Под Одессой торговцу шпионской техникой дали 5 лет тюрьмы

В Овидиополе Одесской области районный суд вынес приговор по уголовному делу, которое СБУ возбудило в отношении гражданина Украины, незаконно торговавшего спецтехникой для скрытой фото- и видеосъёмки.
46-летнего продавца задержали в конце прошлого года на одном из промрынков Одессы во время очередной попытки продажи средств негласного получения информации, сообщает пресс-служба СБУ.
На Харьковщине задержали контрабанду – прибор для наведения танков и ракет
У правонарушителя были изъяты более 30 спецустройств – GSM-микрофоны, настольные часы и авторучки со встроенными в них микрофонами и видеокамерами. Общая стоимость изъятого составляет более 30 тыс. гривен.
Суд признал этого человека виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 359 и ч.1 и 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 5-ти лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
Ранее «Главред» сообщал, что с таможенники задержали жителя Изюма Харьковской области, который пытался вывезти в Россию прибор наведения для бронетанковой техники и противотанковых управляемых ракетных систем.
фото: sbu.gov.ua
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