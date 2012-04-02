Документы о вывозе Тимошенко на лечение не поступали - тюремщики

{1-} Документы, предписывающие вывоз экс-премьера Юлии Тимошенко на лечение в специализированное медучреждение за пределами Качановской исправительной колонии (Харьков), где содержится экс-премьер, в колонию еще не поступили.

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"Никакие документы в Качановскую исправительную колонию по этому вопросу еще не поступали. Поручение генерального прокурора (принять меры для обеспечения обследования и лечения Тимошенко за пределами колонии – ред.) поступило в Государственную пенитенциарную службу, и сейчас этот вопрос согласовывается с Минздравом и Киевским районным судом Харькова, за которым Тимошенко закреплена как подсудимая (по делу ЕЭСУ — ред.)", - сообщили в пресс-службе управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области, передаёт Интерфакс – Украина.

Напомним, 2 апреля генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка разрешил лечение экс-премьера Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии, в которой она содержится.

Ранее Главред писал, что первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин также заявил, что власть в Украине изучает возможность лечения экс-премьера Юлии Тимошенко в Германии.

"Украинская власть готова рассмотреть вопрос лечения Тимошенко в Германии. Сегодня изучается такая возможность. Мы готовы к конструктивному диалогу и поиску компромисса", - сказал Кузьмин.

В то же время он призвал не прибегать к политике "двойных стандартов" в вопросе о лечении Тимошенко. "Если мы говорим об отсутствии двойных стандартов, то мы должны говорить честно: с таким заболеванием, как у Тимошенко, у нас еще много заключенных. Нет ли здесь выборочного подхода? То есть, для олигарха Тимошенко - лучшая клиника Германии, а для бедных украинских осужденных - лечение в колонии. Это справедливо?", - отметил первый заместитель Генпрокурора.

фото: tymoshenko.ua

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