Дни матчей Евро-2012 хотят сделать выходными

{1-} Города, которые будут принимать чемпионат Европы по футболу, выступили с предложением объявить дни матчей выходными. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Такое решение сейчас рассматривается в правительстве. Речь идет о том, чтобы в каждом из четырех городов дни проведения матчей были выходные. Львову в этом плане проще, ведь из трех матчей, которые будет принимать город, два пройдут в выходные дни - в субботу и воскресенье. Еще один матч состоится в среду", - рассказали в департаменте Евро-2012 Львовского городского совета, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

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Напомним, во Львове состоятся три матча группового этапа: 9 июня сыграют Германия и Португалия, 13 июня встретятся Дания и Португалия, и 17 июня - Дания и Германия.

Ранее Главред писал, что в 2011 году на подготовку к Евро-2012 на было незаконно израсходовано 12,3 миллионов гривен. Об сообщили в управлении Госфининспекции во Львовской области.

Ревизия использования бюджетных средств госпредприятия «Дирекция по строительству объектов к Евро-2012в городе Львове», выявила незаконные расходы на сумму 10,6 миллионов гривен.

Из них 9,7 предприятие переплатило за строительные работы.

По данным Госфининспекции, 8,1 миллионов гривен переплачено за реконструкцию аэродрома международного аэропорта «Львов», на строительстве нового стадиона переплатили 1,1 миллиона гривен, а на стройке нового терминала в аэропорту «Львов» - 500 тысяч гривен.

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