Президент Венгрии уходит в отставку из-за плагиата

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2 апреля, президент Венгрии Пал Шмитт заявил, что покинет свой пост после того, как был лишен докторской степени из-за плагиата.

На прошлой неделе докторский совет Будапештского университета медицины и спорта имени Игнаца Земмельвайса (бывший Университет физического воспитания) лишил Шмитта ученой степени, посчитав, что он использовал дословный перевод «огромного объема» текста из диссертации болгарского спортивного деятеля Николая Георгиева без оформления их в качестве цитат и указания источника цитирования, пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

«Поскольку, согласно конституции, президент должен представлять единство венгерского народа, и поскольку моя личность, к сожалению, стала синонимом разделения (народа), я считаю, что мой долг - покинуть пост», - сказал Шмитт.

Ранее президент Венгрии заявлял, что не намерен покидать свой пост в связи с этим скандалом.

фото: arenaku.com

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