Украина засекретила текст Соглашения об ассоциации с ЕС

{1-} В МИД Украины считают невозможным обнародование текста Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС до его подписания.
Об этом заявил глава украинской переговорной группы по заключению Соглашения, заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНИАН.
Дипломат отметил, что, по существующей практике в этой сфере, текст соглашения не обнародуется до подписания.
Стали известны подробности парафирования Соглашения об ассоциации Украины и ЕС
«Относительно формального обнародования текста, например, взять и поставить его на сайт, этого, к сожалению, мы не можем сделать, это противоречит классической практике», - подчеркнул Климкин.
Также чиновник добавил, что, по его мнению, на этом этапе было бы очень важно ознакомить общество с главными идеями, преимуществами и вызовами, связанными с имплементацией соглашения.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 30 марта руководители переговорных делегаций Украины и Евросоюза парафировали текст Соглашения об ассоциации, неотъемлемой составной частью которой будут положения о создании углубленной и всеобъемлющей Зоны свободной торговли.
Нынешнее парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом является единственным и окончательным, после чего документ будут готовить к подписанию.
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