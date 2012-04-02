Украина засекретила текст Соглашения об ассоциации с ЕС

{1-} В МИД Украины считают невозможным обнародование текста Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС до его подписания.

Об этом заявил глава украинской переговорной группы по заключению Соглашения, заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНИАН.

Дипломат отметил, что, по существующей практике в этой сфере, текст соглашения не обнародуется до подписания.

Стали известны подробности парафирования Соглашения об ассоциации Украины и ЕС

«Относительно формального обнародования текста, например, взять и поставить его на сайт, этого, к сожалению, мы не можем сделать, это противоречит классической практике», - подчеркнул Климкин.

Также чиновник добавил, что, по его мнению, на этом этапе было бы очень важно ознакомить общество с главными идеями, преимуществами и вызовами, связанными с имплементацией соглашения.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 30 марта руководители переговорных делегаций Украины и Евросоюза парафировали текст Соглашения об ассоциации, неотъемлемой составной частью которой будут положения о создании углубленной и всеобъемлющей Зоны свободной торговли.

Нынешнее парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом является единственным и окончательным, после чего документ будут готовить к подписанию.

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