Тимошенко будут лечить в клинике «Укрзалізниці»

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко будет проходить курс лечения в клинической больнице «Укрзалізниці».
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, передает НБН.
Решение о лечении лидера «Батькивщины» было принято в соответствии с постановлением Генпрокуратуры Украины и обращения Государственной пенитенциарной службы к Минздраву.
В Минздраве отметили, что, следуя рекомендациям медиков относительно лечения Юлии Тимошенко, оно будет организовано в многопрофильном медицинском учреждении Харькова – центральной клинике «Укрзалізниці», в отделении, специализирующемся на позвоночнике и периферийной нервной системе.
В сообщении отмечается, что это заведение много лет специализируется на оказании помощи пациентам с аналогичной патологией.
Материально-техническая база клиники полностью соответствует всем требованиям, высказанным специалистами из Германии и согласованным со всеми специалистами медкомиссии Минздрава.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, генпрокурор Виктор Пшонка разрешил лечение Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии, в которой она содержится.
«Рассмотрев соответствующие обращения защиты Юлии Тимошенко, которые депутаты фракции БЮТ передали генеральному прокурору во время личной встречи 23 марта, Виктор Пшонка дал соответствующее поручение Государственной пенитенциарной службе, а также Минздраву принять необходимые меры, в рамках действующего законодательства для обеспечения обследования и лечения осужденной Юлии Тимошенко в специализированном медицинском учреждении за пределами Качановской исправительной колонии», – говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
Напомним также, ранее в Качановской колонии заявили, что не получали документов, предписывающих вывоз Юлии Тимошенко на лечение в специализированное медучреждение за пределами колонии еще не поступили.
фото: tymoshenko.ua
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