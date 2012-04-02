На лайнере Azamara Quest из 13 украинцев никто не пострадал – МИД

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На круизном лайнере Azamara Quest, попавшем в аварию возле Филиппин, находились 13 украинцев – четыре пассажира и девять членов экипажа.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров.

«По уточненной информации, полученной посольством Украины в Малайзии от регионального представителя компании-оператора «Азамара клаб круизы» в Сингапуре, на борту круизного лайнера Azamara Quest, на котором 30 марта произошел пожар, находились 13 граждан Украины: четыре пассажира и девять членов экипажа», - сказал дипломат, пишет Интерфакс-Украина.

«Ни один из граждан Украины вследствие происшествия не пострадал. 1 апреля Azamara Quest прибыл в порт города Сандакан на о. Борнео (Малайзия). Пассажиры размещены в гостиницах, компания-оператор обеспечит отправление пассажиров чартерными авиарейсами в Сингапур – конечный пункт движения судна», - подчеркнул Дикусаров.

фото: marinetraffic.com

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