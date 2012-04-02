Украина протестует против черно-белых пачек сигарет в Австралии

2 апреля 2012, 15:42

14 стран и более 50 международных организаций выступили против решения Австралии запретить использование на пачках сигарет каких-либо товарных знаков, логотипов компаний, цветов или элементов дизайна. Этот вопрос, который потенциально нарушает правила международной торговли и права интелектуальной собственности, будет обсуждаться в процессе консультаций в рамках Всемирной торговой организации – сообщает "Зеркало недели".

Как сообщает World Trade Law, cреди стран, которые обратились с официальным протестом на действия Австралии, – Мексика, Куба, Эквадор, Филиппины, Доминиканская Республика, а также Украина. Представители Швейцарии призвали Австралию выполнять требования TRIPS (Соглашение ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности), а представители Китая, Чили и Бразилии заявили о необходимости более детально изучить вопрос перед введением каких-либо ограничений.

"Наш предварительный правовой анализ показывает, что предложенные Австралией меры нарушают положения Соглашения ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, Соглашения о технических барьерах в торговле, а также Генерального соглашения по тарифам и торговле" - объясняет Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Украины Валерий Пятницкий, который долгое время возглавлял делегацию Украины по вопросам вступления во Всемирную торговую организацию.

По словам Валерия Пятницкого, свой протест против решения Австралии выразили все ведущие мировые бизнес-ассоциации и организации по охране интеллектуальной собственности. Среди них Международная торговая палата, Международная ассоциация по патентам и товарным знакам, а также коалиция из шести крупнейших бизнес-организаций Соединенных Штатов Америки. В своем общем письме с протестом против упомянутых мер, эти организации отмечают "серьезную угрозу для прав интеллектуальной собственности во всем мире и ограничения торговли, которые могут быть вызваны австралийскими мерами".

В Украине письмо с официальным протестом против решения Австралии в адрес Министерства экономического развития и торговли Украины направила Американская торговая палата в Киеве, которая представляет интересы американских компаний, а также компаний из еще 50 стран мира, которые ведут бизнес в Украине.

"Если украинские предприятия, а среди них много дочерних компаний международных марок, хотят экспортировать свою продукцию на новые рынки, у них должна быть возможность использовать международные товарные знаки для успешного выхода на эти рынки. Товарные знаки являются ценным объектом интеллектуальной собственности, они охраняются странами во всем мире, их защита гарантирована международными соглашениями, в частности соглашениями ВТО" - объясняет позицию Украины Валерий Пятницкий.

"Австралийский закон запретит компаниям использовать преимущества их товарных знаков в будущем. Это неприемлемо и не только противоречит законным интересам компаний, но и создает негативный прецедент, который может быть использован в других отраслях производства, что является очевидным нарушением правил ВТО" - уверен Пятницкий.

Напомним, что парламент Австралии недавно принял ряд законов, которые требуют продавать все табачные изделия в простой черно-белой упаковке без каких-либо товарных знаков и логотипов компаний. Различить табачные изделия можно будет только с помощью текста стандартного формата, нанесенного маленькими буквами в четко определенном месте в верхней части упаковки.

Ранее министр здравоохранения Австралии Никола Роксон в интервью австралийской радиокомпании 3AV признавала, что эта инициатива является экспериментом. И правительство Австралии не располагает какими-либо данными, что эти меры могут иметь серьезное влияние на уровень курения в стране.

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