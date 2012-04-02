Украина планирует закупать у Азербайджана 10 миллиардов кубов газа

{1-} По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, Украина планирует покупать сжиженный газ из Азербайджана в объеме около 10 миллиардов м3.

Украина и Азербайджан создадут совместное предприятие для подготовки технико-экономического обоснования поставок сжиженного газа на LNG-терминал, который планируется построить в Одесской области.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в интервью азербайджанскому информагентству Trend перед своим визитом в Баку 3-4 апреля, передает УНИАН.

"Технико-экономическое обоснование проекта по строительству терминала подготовлено испанской компанией SOCOIN. По предварительным расчетам, начало его строительства будет возможным уже в текущем году", - сказал Азаров.

"Правительствами наших стран сегодня подготавливаются соответствующее двустороннее соглашение, а также Протокол о создании совместной компании по разработке технико-экономического обоснования для организации транспортировки сжиженного природного газа из Азербайджанской Республики в Украину", - сказал Азаров.

По словам украинского премьера, после завершения первой очереди LNG-терминала - к концу 2014 года - Украина сможет получать сжиженный газ в объеме до 2 млрд кубометров в год с доведением через год этого показателя до 5 млрд кубометров, а через три года - до 10 млрд кубометров, сказал Азаров.

Также он сообщил, что Украина рассматривает возможность своего финансового участия в проектах LNG-терминалов в других странах.

Ранее Главред писал, что Украина предложила Молдове принять участие в строительстве в Одессе терминала по приему сжиженного газа. Соответствующее предложение высказал премьер Николай Азаров во время встречи с главой правительства Молдовы Владимиром Филатом.

Глава украинского Кабмина предложил поручить энергетическим ведомствам Молдовы и Украины на экспертном уровне изучить возможность реализации соответствующего проекта.

фото:dpo.gubkin.ru

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