Миллиону украинцев «витину тысячу» перечислят на карты

{1-} Около миллиона украинцев будут ежемесячно получать выплаты по обесцененным вкладам советского Сбербанка, начиная с июня и до конца текущего года, так называемую «витину тысячу» .
Об этом заявил глава правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов, передает НБН.
«Мы предполагаем, что около миллиона человек будут ежемесячно обслуживаться и получать деньги», – отметил Подрезов.
По его словам, чтобы избежать очередей в отделениях «Ощадбанка» при получении средств, банк будет перечислять их на платежные карты, действующие в течение трех лет.
Также банкир сообщил, что поступление первого транша для выплат ожидается в июне 2012 года.
По некоторым оценкам, в Украине осталось еще около шести миллионов вкладчиков Сбербанка. Общая сумма компенсации их вкладов составляет около 6 миллиардов гривен.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после начала выплат обесцененных вкладов Сбербанка СССР, так называемой «витиной тысячи», гривна останется стабильной, а инфляция будет под контролем, заверил председатель Нацбанка Сергей Арбузов,
Мы четко будем следить за тем, чтобы не поставить под угрозу экономическую стабильность в стране», - подчеркнул председатель НБУ.
фото: moneyball.info
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