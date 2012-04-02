Налог на богатство сильнее всего ударит по владельцам подержанных машин

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После введения налога на роскошь владельцам машин, произведенных в СССР, придется отдать государству до 7 тысяч гривен. В то же время владельцы автомобилей премиум-класса выплаты этого налога смогут избежать.

Об этом заявил Директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting Олег Омельницкий, передают «Комментарии».

«В основном, под налог попадут старые машины, с объемом двигателя от 3,5 литра. А вот премиальные роскошные автомобили, в них есть версии, которые не попадут под этот налог, тот же Range Rover Sport с 3-х литровым турбодизелем, он не попадет под налог. Сложно объяснить населению, почему такое авто не считается роскошью, а кто-то на не премиальном автомобиле, например, Nissan Partol, и он будет платить этот налог», - говорит эксперт.

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По его словам, ошибка правительственного законопроекта в том, что за основу налогообложения взят объем автомобильного двигателя. В то же время, во всем мире ориентируются на мощность машины или ее цену в автосалоне.

Напомним, согласно законопроекту о налоге на богатство, владельцы автомобилей будут платить 20% от минимальной зарплаты (с 1 апреля 2014 года) за каждые 100 кубических сантиметров.

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За автомобиль старше 5 лет придется выплатить 80% налога, за машину в возрасте 10-15 лет – 50% налога, а за машину старше 15 лет – 20%. Под налогообложение попадают машины с объемом двигателя свыше 3,4 тысяч кубических сантиметров.

фото: po-mestam.ru

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