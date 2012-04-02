У пассажира, погибшего в катастрофе под Тюменью, осталась маленькая дочь

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У одного из погибших пассажиров самолета, рухнувшего под Тюменью, осталась маленькая дочь Олеся, сообщила знакомая Дениса Кулешова.

«Очень порядочная семья. У него маленький ребенок остался. Он (Денис) женился два года назад, и у него маленькая девочка родилась – Олеся», - сказала женщина. Ранее подчиненная Кулешова упоминала о недавней женитьбе своего начальника, пишет РИА Новости.

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Знакомая погибшего пассажира добавила, что хорошо знает его младшего брата. «Мы с ним учились в одном классе. Мы помладше на семь лет. И куда бы мы ни ходили с классом, Денис у нас как вожатый - всегда за нами последит, пошутит, куда надо отвезет», - отметила знакомая погибшего.

По ее словам, братья были очень дружны, «не разлей вода».

«Денис - очень интересный человек, увлекающийся, много чего знал. Очень широкий кругозор был у него, с ним было всегда интересно, любую тему мог обсудить, поддержать», - подчеркнула она.

Напомним,

Напомним, самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Тюмень - Сургут, упал при взлете из аэропорта Тюмени в 05.50 мск.

На борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Уточненные данные МЧС - погиб 31 человек, 12 ранены.

Главной версией причины крушения самолета под Тюменью источник близкий к расследованию назвал обледенение самолета.

В то же время, ранее эксперт в авиаотрасли заявил, что главной причиной катастрофы самолета не могло стать отсутствие антиобледенительной обработки.

Ранее в СК РФ заявили, что приоритетной версией крушения самолета под Тюменью является техническая неисправность судна, о чем свидетельствуют слова очевидцев о дыме из двигателей самолета и действия экипажа.

фото: mchs.gov.ru

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