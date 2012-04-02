Германия ведёт переговоры с Украиной о лечении Тимошенко в Берлине

{1-} Правительство Германии ведет переговоры с украинским руководством о возможном лечении экс-премьера Юлии Тимошенко в ФРГ. Соответствующее сообщение в немецкой прессе в понедельник официально подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Да, я могу подтвердить, что федеральное правительство ведет переговоры с украинским руководством, чтобы сделать возможным необходимое лечение госпожы Тимошенко в Германии", - сказал он, отвечая на вопрос во время правительственной пресс-конференции в Берлине.

Подробности переговоров представитель немецкого правительства сообщить отказался сообщает Укринформ.

Ход переговоров о возможном лечении Тимошенко в стенах берлинской клиники Charite, врачи которой в феврале обследовали экс-премьера в Качановской колонии, агентству подтвердила официальный представитель медицинского учреждения Штефани Винде.

"Наша клиника может подтвердить, что такие переговоры между Charite и украинской стороной продолжаются, но об их ходе и содержании на данный момент мы не можем сказать ничего конкретного", - заявила она.

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Напомним, 2 апреля генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка разрешил лечение экс-премьера Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии, в которой она содержится.

Ранее Главред писал, что первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин также заявил, что власть в Украине изучает возможность лечения экс-премьера Юлии Тимошенко в Германии.

"Украинская власть готова рассмотреть вопрос лечения Тимошенко в Германии. Сегодня изучается такая возможность. Мы готовы к конструктивному диалогу и поиску компромисса", - сказал Кузьмин.

В то же время он призвал не прибегать к политике "двойных стандартов" в вопросе о лечении Тимошенко. "Если мы говорим об отсутствии двойных стандартов, то мы должны говорить честно: с таким заболеванием, как у Тимошенко, у нас еще много заключенных. Нет ли здесь выборочного подхода? То есть, для олигарха Тимошенко - лучшая клиника Германии, а для бедных украинских осужденных - лечение в колонии. Это справедливо?", - отметил первый заместитель Генпрокурора.

фото: tymoshenko.ua

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