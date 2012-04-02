Тимошенко будут лечить в одной из лучших больниц Украины - ПР

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Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко будет лечиться в одной из лучших больниц Украины. Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов.

«Это максимально гуманный и демократичный шаг», – подчеркнул Чечетов.



Он также отметил, что является неверным шагом требовать лечения для Тимошенко за границей, передает НБН.

«У нас не должно быть двойных стандартов. Об этом поют наши антипатриоты, которые на коленях вымаливают санкции для своей страны. Я этих людей, которые вымаливают санкции против своих, против ветеранов и детей, иначе как подонками, ублюдками, моральными уродами назвать не могу», – отметил он.

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«В Харькове, кстати, лучшие клиники в Украине. Даже в Киеве таких нет. Это не какие-то больницы в поселке захудалом», – добавил Чечетов.

Ранее Главред писал, что Юлия Тимошенко будет проходить курс лечения в клинической больнице «Укрзалізниці».

Решение о лечении лидера «Батькивщины» было принято в соответствии с постановлением Генпрокуратуры Украины и обращения Государственной пенитенциарной службы к Минздраву.

В Минздраве отметили, что, следуя рекомендациям медиков относительно лечения Юлии Тимошенко, оно будет организовано в многопрофильном медицинском учреждении Харькова – центральной клинике «Укрзалізниці», в отделении, специализирующемся на позвоночнике и периферийной нервной системе.

Напомним, 2 апреля генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка разрешил лечение экс-премьера Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии, в которой она содержится.

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