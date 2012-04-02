В центре Киева разместили билборды "Вона вільна"

{1-} В центре Киева появились билборды с надписью "ВОНА ВІЛЬНА", но в партии "Батькивщина" заявили, что не имеют к ним отношения.

Об этом пишет "Дело", отмечая, что данные билборды выполнены в стиле предвыборной кампании Юлии Тимошенко 2009 года.

"Я думаю, что это коммерческий проект, какая-то торговая марка хочет под бренд "Батькивщины" раскручивать свой товарный знак", - заявил изданию глава Киевской городской парторганизации "Батькивщины" Юрий Одарченко.

"У нас была попытка разместить билборды, которые касаются Юлии Тимошенко, на Крещатике на сити-лайтах. Это после решения апелляционного суда мы пытались развесить рекламу с лозунгом "невиновна". Так они просуществовали ровно три часа. Сначала отрезали свет, потом пришли работники и их отключили", - рассказал он.

Одарченко также отметил, что сейчас разместить любую информацию, которая касается Тимошенко и партии "Батькивщина", в виде наружной рекламы "просто невозможно".

На вопрос о том, будет ли партия реагировать на такую рекламу, он ответил вопросом: "А зачем сейчас это делать?".

"У нас сейчас много текущих вопросов, которые касаются и второго суда над Тимошенко, и совместного предвыборного списка, я думаю, эта тема не стоит такого внимания, чтобы на этом сосредотачиваться", - сказал глава столичной горорганизации "Батькивщины".

В рекламном агентстве, на балансе которого находятся билборды, на которых разместили рекламу, отказались называть журналистам имя заказчика рекламы, сославшись на коммерческую тайну.

Напомним, 2 апреля генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка разрешил лечение экс-премьера Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии, в которой она содержится.

фото: delo.ua

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