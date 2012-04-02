Генпрокуратура проверит закупку учебников по 647 гривен

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Генеральная прокуратура организовала проверку в возглавляемом Дмитрием Табачником Министерстве образования и науки, молодежи и спорта относительно обнародованных в СМИ фактов закупки школьных учебников по завышенным ценам.

Соответствующее поручение будет выполнять Государственная финансовая инспекция. Ход проверки находится на контроле генерального прокурора Виктора Пшонки.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее Главред писал, что Институт инновационных технологий и содержания образования анонсировал закупку учебников для 1 класса на сумму 61,13 миллиона гривен.

Самыми дорогими оказались учебники украинского языка для школ с обучением на польском языке - 647 гривен за экземпляр. Испанский язык для первоклассников стоит 518 грн/экз., украинский язык для школ с молдавским языком - 497 грн/экз.

Самым дешевым стал учебник английского языка для общеобразовательных школ - 10,81 грн/экз.

Как выяснилось, автором самого дорогого учебника для 1 класса, заказанного Министерством образования, оказалась Ольга Назаровна Хорошковская, мать первого вице-премьера Валерия Хорошковского.

Доктор педагогических наук, профессор Ольга Хорошковская является заведующей лабораторией обучения украинской словесности в школах национальных меньшинств Украины и диаспоры Института педагогики АПН Украины.

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