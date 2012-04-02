10 богатейших итальянцев владеют имуществом 3 млн своих сограждан

2 апреля 2012, 17:40

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Центральный банк Италии опубликовал информацию о десяти самых богатых итальянцах.

По данным исследования, они сконцентрировали в своих руках имущество, которым обладают три миллиона их беднейших соотечественников.

В публикации не называются конкретные имена мультимиллионеров, однако отмечается, что разрыв в доходах между бедными и богатыми Италии все более увеличивается. Кроме того, специалисты Центробанка указывают, что богатство и благосостояние современных итальянцев все в большей степени определяется не их доходами, а их доступом к фамильным состояниям, накопленным ранее, пишет РИА Новости.

Эксперты также отмечают изменение тенденции, в соответствии с которой долгое время распределение богатства в стране шло в пользу более молодых граждан. Теперь итальянская молодежь, среди которой особенно высок уровень безработицы, явно проигрывает в обеспеченности представителям старшего поколения.

Что же касается членов «золотой десятки» Италии, имена которых не названы в материалах Центробанка, то их легко вычислить, пользуясь известным рейтингом американского журнала Forbes.

По его данным, наиболее богатым итальянским бизнесменом является «шоколадный король» Микеле Ферреро, состояние которого оценивается в 14,2 миллиарда евро. В мировой классификации он, правда, занимает только 23-е место.

За ним идет основатель и владелец крупнейшего национального оптического концерна Luxottica Леонардо дель Веккио (8,6 миллиарда). Тройку замыкает всемирно известный модельер Джорджо Армани (5,4 миллиарда). Однако, если соединить состояния его коллеги по миру высокой моды Миуччи Прада и ее супруга Патрицио Бертелли, то они выйдут на третье место с общим результатом 7,9 миллиарда евро.

Между тем, бывший премьер-министр Италии и создатель медийной «империи» Mediaset Сильвио Берлускони занимает в списке супербогачей лишь седьмое место с 4,4 миллиарда евро. Впрочем, он все равно остается самым богатым политиком на Апеннинах. Замыкает же «золотую десятку» хозяин обувной фирмы Geox Марио Моретти Полегато, состояние которого оценивается в 1,35 миллиарда евро.

фото: italiamoya.ru

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