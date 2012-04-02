Тимошенко не хочет лечиться в больнице «Укрзалізниці»

2 апреля 2012, 17:45

{1-} Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко не доверяет выбору специалистами Министерства здравоохранения Украины больницы для своего лечения, заявил ее защитник, народный депутат Украины Сергей Власенко.

"Никакого доверия чиновникам Минздрава, а также чиновникам Государственной пенитенциарной службы у Юлии Тимошенко нет. Именно эти люди полгода писали, что Тимошенко здорова и позволяли проведение следственных, процессуальных и других действий с Юлией Тимошенко", - цитирует слова защитника пресс-служба партии "Батькивщина".

"Поэтому поручить им выбор медицинского учреждения, поручить тем людям, которые еще вчера говорили, что она здорова, - нелогично и неумно", - добавил он.

По словам Власенко, Тимошенко настаивает, чтобы ее лечили в соответствии с рекомендациями, предоставленными независимыми немецкими врачами. "Юлия Тимошенко держит позицию с 14 февраля и ее позиция неизменна. Она требует неуклонного соблюдения лечения, установленного немецкими врачами в выводах ее здоровья, а также то, что ее лечение может проводиться в специализированном клиническом учреждении, которое специализируется на проблемах спины", - подчеркнул он.

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Ранее Главред  писал, что Юлия Тимошенко будет проходить курс лечения в клинической больнице «Укрзалізниці».

Решение о лечении лидера «Батькивщины» было принято в соответствии с постановлением Генпрокуратуры Украины и обращения Государственной пенитенциарной службы к Минздраву.

В Минздраве отметили, что, следуя рекомендациям медиков относительно лечения Юлии Тимошенко, оно будет организовано в многопрофильном медицинском учреждении Харькова – центральной клинике «Укрзалізниці», в отделении, специализирующемся на  позвоночнике и периферийной нервной системе.

Напомним, 2 апреля генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка разрешил лечение экс-премьера  Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии, в которой она содержится.

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