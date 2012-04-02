Россия ратифицировала договор о зоне свободной торговли с СНГ

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Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, который ратифицирует договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Соответствующий документ размещен в банке федеральных нормативных и распорядительных актов.

Договор обеспечит необходимые условия для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создаст благоприятные условия для дальнейшего углубления интеграции на основе норм Всемирной торговой организации (ВТО), пишет РИА Новости.

Наряду с положениями об отмене импортных пошлин, в договоре предусматриваются обязательства сторон, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного регулирования, предоставление национального режима, а также четкие, соответствующие мировой практике правила в области субсидирования.

Договор заменит ныне действующие между государствами-участниками СНГ соглашения о свободной торговле, как двусторонние, так и многосторонние.

По словам главы комитета Совета Федерации по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонида Слуцкого, это важнейший договор для всей экономической интеграции на пространстве СНГ на годы вперед.

По его словам, документ выигрышно отличается от аналогичного соглашения 1993 года, которое так и не было ратифицировано.

По оценкам экспертов, в рамках зоны свободной торговли общий объем торгового обмена между странами-«подписантами» увеличится более чем вдвое. В частности, снятие ограничений на поставки разнообразной продукции из стран-«подписантов» в РФ может, по ряду оценок, примерно на треть сократить импорт Россией той же, причем более дорогостоящей, продукции из дальнего зарубежья.

В частности, это многие трубопрокатные изделия, хлопок, шерсть, кожсырье, а также говядина, баранина, плоды и овощи, продукты их переработки.

Напомним, соглашение подписали 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге восемь стран СНГ - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Украина.

фото: piter.tv

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