В Днепропетровске четыре девочки жестоко избили знакомую, снимая на видео

В Днепропетровске четверо девочек-подростков жестоко избили свою знакомую возле одного из спортклубов города.

Об этом сообщает портал «Вгороде».

Две девочки держали жертву за волосы и руки, а еще две – били, заставляли встать на колени и снимали происходящее на камеру мобильного телефона.

В Одессе жестоко избита 13-летняя девочка, дети кричали: «Бей сильнее!» (ФОТО)

Позже видеозапись с избиением была опубликована в соцсети «Вконтакте» и разослана всем знакомым и одноклассникам. Когда началось разбирательство, видео исчезло из сети, однако мама избитой девочки сохранила его на свой компьютер.

Избитая девочка рассказал о случившемся только на третий день – после того, как неожиданно начала терять сознание. В больнице ей поставили предварительный диагноз – легкое сотрясение мозга, однако, по словам врачей, гораздо опаснее для пострадавшей психологическая травма.

Сейчас с девочкой работают невропатолог и адаптолог – психологические последствия избиения и унижения могут проявиться и через 3-4 года.

На Луганщине четыре девочки-подростки раздели и избили ногами одноклассницу

По словам матери побитой девочки, дочь ничего ей не рассказывала, об этом сообщил дядя Влады, который увидел видеозапись с избиением на страничке своей дочери.

Мама связалась с самой главной зачинщицей драки – ученицей техникума Анной.

« Вы мне ничего не сделаете, я била без синяков, а менты за «гопоту» не заберут, – ответила она.

На Донбассе ради забавы пятиклассницы избили сверстницу до полусмерти



Как оказалось, девочка уже не раз привлекалась к ответственности за драки.

Сейчас мама Влады опасается, что, когда дело дойдет до милиции, его могут замять, так как две девочки, участвовавшие в избиении – из обеспеченных семей.

Новости по теме:

Изощренное виртуальное издевательство набирает обороты в соцсетях (ВИДЕО)

Мальчик повесился в свой 10-й день рождения - довели старшеклассники

Повесившийся в Макеевке школьник перед смертью был жестоко избит

На Ривненщине повесилась 15-летняя школьница, увлекавшаяся магией

В Крыму 17-летняя девушка повесилась на воротах любимого

Обама рассказал детям, как его обижали в школе