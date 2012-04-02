Тимошенко согласилась лечь в больницу

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко согласилась на стационарное лечение за пределами Качановской колонии в Харькове.

Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Юлия Владимировна дала согласие на проведение стационарного лечения. На сегодняшний день решение такое есть. После консультации, которую она планирует провести, я думаю, решение будет принято и мы сможет организовать все необходимое для лечения», - заявила Моисеенко сегодня, 2 апреля, у ворот Качановской колонии.

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Представитель Минздрава подчеркнула, что Тимошенко было предложено пройти лечение в центральной железнодорожной больнице в Харькове, которая, по словам Моисеенко, является лучшим медицинским учреждением, специализирующимся на лечении болезни, обнаруженной у экс-премьера.

В то же время, Моисеенко затруднилась ответить на вопрос, сколько времени понадобиться на лечение.

В то же время, директор Института позвоночников и суставов им. Ситенко Николай Корж заявил, что все зависит от того, как пройдет терапия. По его словам, лечение начнется с обследования, уточнения диагноза и коррекции схемы лечения Тимошенко.

Напомним, как сообщал «Главред», генеральный прокурор Виктор Пшонка разрешил лечение Тимошенко за пределами Качановской колонии, где она содержится.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что лечение Тимошенко планируется проводить в отделении патологии позвоночника и периферической нервной системы Центральной клинической больницы «Укрзалізниці», материально-техническая база которой «полностью соответствует всем требованиям специалистов из Германии, согласованным также всеми специалистами медкомиссии Минздрава».

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В Государственной пенитенциарной службе сообщили, что охрану осужденных в случае их вывоза за территорию колонии могут осуществлять как сотрудники этой службы, так и конвойные войска МВД, однако вопрос об охране Тимошенко во время ее лечения за пределами Качановской колонии пока не решен.

Как известно, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Адвокат экс-премьера Сергей Власенко 13 марта обнародовал заключение немецких врачей о состоянии здоровья Тимошенко, согласно которому лечение экс-премьера должно проводиться «только в условиях лечения в стационаре, в приспособленной для этого специализированной клинике».

Позже Европейский суд по правам человека указал украинскому правительству на необходимость «адекватного медицинского лечения в соответствующем учреждении».

Вместе с тем, Государственная пенитенциарная служба Украины утверждала, что все условия по лечению Тимошенко созданы в рамках медико-санитарной части Качановской колонии Харькова.

1 апреля западные СМИ сообщили, что правительство Германии ведет переговоры с украинской стороной о возможном лечении Тимошенко в Берлине.

фото: tymoshenko.ua

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