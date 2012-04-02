В Украине запустили первый скоростной поезд Киев - Харьков

{1-} Сегодня, 2 апреля, запущен первый скоростной рейс по маршруту «Харьков-Киев», оснащенный вагонами производства Крюковского завода.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, передает «Сегодня».

Состав рассчитан на движение со скоростью до 160 км/ч, он получил категорию фирменного поезда первого класса.

Поезд отправляется из Харькова в 7:14 утра, а прибывает в Киев в 12:56.

Из Киева в Харьков состав отправляется в 17:30, а в 23:10 прибывает на харьковский вокзал.

«На вокзале Полтавы поезд будет стоять всего 3 минуты, вместо прежних 18 минут», - рассказал начальник пассажирской службы Южной железной дороги Владимир Гуляев.

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Напомним, в планах «Укрзалізниці» - запуск в мае, накануне Евро-2012, поезда Hyundai по маршруту «Харьков – Киев».

После этого скоростной Крюковский поезд будет курсировать по маршруту «Харьков – Симферополь».

Фото mtu.gov.ua

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