Во Львове обвалилась гостиница аэропорта

Гостиница «Тустань», принадлежащая Международному аэропорту «Львов», обвалилась.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, передает «Укринформ».
«Почти треть гостиничного сооружения, находящегося в собственности Международного аэропорта «Львов», обвалилась», - отметили в пресс-службе., обвалилась
По информации спасателей, гостиница уже более месяца закрыта на ремонт.
Обвал произошел ночью, когда в сооружении никого не было, жертв и травмированных нет.
Специалисты считают причиной разрушения ошибку строителей, строивших здание в конце 80-х годов ХХ века.
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