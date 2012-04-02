Во Львове обвалилась гостиница аэропорта

Гостиница «Тустань», принадлежащая Международному аэропорту «Львов», обвалилась.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, передает «Укринформ».

«Почти треть гостиничного сооружения, находящегося в собственности Международного аэропорта «Львов», обвалилась», - отметили в пресс-службе., обвалилась

По информации спасателей, гостиница уже более месяца закрыта на ремонт.

Обвал произошел ночью, когда в сооружении никого не было, жертв и травмированных нет.

Специалисты считают причиной разрушения ошибку строителей, строивших здание в конце 80-х годов ХХ века.

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