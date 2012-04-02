Новый суд над Тимошенко начнется 19 апреля

{1-} Предварительное заседание Киевского районного суда Харькова по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко в рамках дела о финансовых нарушениях корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) начнется в 10.00 19 апреля.

Об этом сообщил адвокат экс-премьера Александр Плахотнюк, передает «Интерфакс-Украина».

«Предварительное слушание по делу ЕЭСУ назначено на 10.00 19 апреля», - заявил адвокат.

Напомним, Тимошенко обвиняется в организации завладения чужим имуществом (государственными средствами) путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога, организации уклонения от уплаты налогов корпорацией ЕЭСУ, что привело к фактическому непоступлению средств в государственный бюджет; уклонения от уплаты подоходного налога с граждан.

Совершению этих действий предшествовало невозвращение в государство валютной выручки от экспорта металла на сумме более 160 миллионов долларов.

9 февраля Киевский районный суд Харькова постановил, что Тимошенко и ее защитники должны ознакомиться с материалами дела до 28 марта 2012 года.

29 марта прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин сообщил, что «дело ЕЭСУ» передано в Киевский райсуд Харькова.

Как известно, Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания «газовых контрактов» с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд оставил этот приговор в силе.

Сейчас Тимошенко отбывает наказание в Качановской исправительной колонии.

15 мая Высший специализированный суд рассмотрит кассацию защиты на приговор по «газовому делу».

фото: byut.com.ua

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