Тюремщики могут позволить Луценко лечиться за пределами СИЗО

{1-} Государственная пенитенциарная служба изучает вопрос предоставления экс-главе МВД Юрию Луценко возможности лечения за пределами СИЗО.

Об этом заявила пресс-секретарь Генпрокурора Маргарита Велькова в в эфире «5 канала».

«Вчера (1 апреля – прим.ред.) медицинская комиссия Минздрава осмотрела Юрия Луценко. Он выразил определенные пожелания относительно дообследования. В настоящее время Государственная пенитенциарная служба Украины изучает возможности обеспечения этого дообследования, возможно, даже лечения в определенном стационарном учреждении», - заявила пресс-секретарь.

Напомним, содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ Мариетта де Пурбе-Лундин и Маилис Репс встречались с Луценко 29 марта и выразили обеспокоенность состоянием его здоровья.

Экс-глава МВД обратился к европейским гостям с единственной просьбой – провести независимое медицинское обследование иностранными врачами для объективной оценки его здоровья.

Как известно, Луценко находится в СИЗО с декабря 2010 года.

27 февраля 2012 года Печерский районный суд Киева признал Луценко виновным в совершении должностных преступлений и приговорил его к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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