К психологам обратились 60 родственников погибших в катастрофе под Тюменью

{1-} Более 60 родственников погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Тюменью в понедельник, 2 апреля, обратились за помощью к психологам.

Об этом сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу, передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщал «Главред», самолет АTR-72 авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Тюмени в Сургут, потерпел крушение под Тюменью утром в понедельник после вылета из аэропорта «Рощино».

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На борту находилось 39 пассажиров и четыре члена экипажа. Погиб 31 человек, в том числе весь экипаж. В больницах находятся 12 пострадавших.

«Помощь была оказана 63 обратившимся, на телефоны «горячей линии», открытой сразу после катастрофы, поступило 594 звонка», - сказала она.

По словам Шойгу, с родственниками в больницах, где находятся пострадавшие, в аэропорту и в гостиницах работают около 30 психологов МЧС. Психологи дежурят также на телефонах «горячей линии».

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«Психологическая помощь оказывается на всех этапах – прибытия, размещения, также психологи будут сопровождать родственников погибших во время самой тяжелой процедуры – опознания. Мы будем оказывать помощь всем, кто в ней будет нуждаться», - отметила Шойгу.

фото: vsluh.ru

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