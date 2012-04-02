В Мексике произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в понедельник, 2 апреля, в Мексике.
Об этом сообщила Геологическая служба США, передает «Интерфакс-Украина».
По предварительным данным, подземные толчки ощущались в столице страны Мехико.
В столичной мэрии заверили, что серьезных разрушений пока не зафиксировали.
Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Ометепека (штат Герреро).
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, за два дня, 20-21 марта, в Мексике произошло произошло 19 землетрясений, в том числе сильных.
По данным американских сейсмологов, магнитуда землетрясений составила от 4,3 до 7,4 (по мексиканским данным - 7,9).
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